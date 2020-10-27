مراسل "الوطن" يكشف كواليس وفاة رضيع جوعا تركه والداه 9 أيام

استعرض الإعلامي رامي رضوان، خبرًا لجريدة الوطن، عن وفاة طفل رضيع بسبب الجوع بعدما تركه والديه لمدة 9 أيام في المنزل بدون أي طعام.

وعلّق "رضوان" على الواقعة من خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، إيه الإهمال ده، في حد يعمل كده في ابنه، الأم تسيب الرضيع عشان يموت، ونفس المشكلة بالنسبة للأب، ده لا عقل ولا دين يقول كده حسبي الله ونعم الوكيل".

ومن جانبه قال الزميل حسن صالح، مراسل جريدة الوطن في محافظة القليوبية خلال مداخلة في البرنامج، كواليس الواقعة قائلا: "حدث خلاف بين الزوج والزوجة بسبب الأموال، وهم دائمي الخلاف على الأموال ومشاكل المنزل والأطفال وغيرها، وبعدما حدث خلاف بينهم، قالت للزوج إنها تريد ملئ مياه من أحد محطات المياه، وأخذت ابنها معها وتركت الابن الرضيع، وكان برفقته الأب، بحسب رواية الأب نفسه والمتواجدين في المنزل".

وأضاف: "الأب يسافر للعمل في محافظات مختلفة آخرها محافظة القاهرة، ويغيب في العمل من أسبوع إلى 10 أيام ويعود، وهو معتاد على ذلك، لافتًا إلى أن الأب استكمل مشواره بشكل طبيعي وخرج من المنزل ليسافر لعمله، اعتقادا منه أن الأم ستعود للطفل بشكل طبيعي".

وتابع "صالح"، أن الزوجة خرجت من المنزل وذهبت لأهلها وتركوا الرضيع بدون أن يسأل عنه أي شخص، إلى أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم مؤخرًا.

قررت نيابة مركز شرطة طوخ حبس كل من "ع.ح" (28 عامًا - عامل) وزوجته "أ.ش.ع" (24 عامًا - ربة منزل)، 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببهما في وفاة نجلهما الطفل "أنس" 4 أشهر، بعدما تركاه دون اطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعًا نتيجة عنادهما وخلافهما.

خلاف بين الأب والأم، دفع ثمنه الطفل البرئ الذي لم يتجاوز عمره 4 أشهر، تركاه يموت جوعًا بمحل سكنهما الكائن بقرية "كفر الفقهاء" في القليوبية، لم يستطع الرضيع الاستغاثة بأحد، ظل يبكي عله يجد من حمله، وحينما خارت قواه لقي ربه الأرحم به من والديه.

وكانت قرية "كفر الفقهاء" بمركز طوخ في القليوبية، على موعد مع جريمة بشعة بطلها زوجين تركا طفلهما بمفرده حتي مات جوعًا دون شفقة أو رحمة، لتظهر الواقعة إلى العلن بعد بلاغ الأب المدعو "ع.ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس" 4 أشهر، داخل الشقة محل سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "أ.ش.ع" 24 عامًا، ربة منزل.