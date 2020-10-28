وزير التعليم يحسم جدل غلق المدارس بسبب كورونا: لدينا خطط عديدة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه الثاني يسير بصورة طبيعية ومنضبطة، مشيرا إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أن اليوم الدراسي بمختلف مدارس الجمهورية يسير بشكل منتظم.

وزير التعليم: وضعنا خططا عديدة للحفاظ على استكمال العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة وضعت خططا عديدة للحفاظ على استكمال العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة حضور الطلاب للمدارس مرتفعة جدا، وأن هناك التزام من جميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية بالحضور للمدارس لمتابعة الحصص المدرسية، في ظل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

شوقي: حماية أبنائنا الطلاب من أهم أولويتنا.. وجميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير لمواجهة كورونا

وأضاف وزير التعليم، أن جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير طوال اليوم الدراسي، من خلال تعقيم المدارس من الداخل والخارج وتعقيم الفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير في المدارس، مؤكدا أن حماية الطلاب من أهم أولويتنا، ونعمل دائما على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية.

وزارة التعليم: تطعيم التلاميذ ضد الالتهاب السحائي يأتي مع اقتراب موسم الشتاء وحرصا على صحة الطلاب

وفي سياق آخر، أعلنت العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، عن بدء تطعيم التلاميذ في رياض الأطفال ضد الألتهاب السحائي بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم الحصول على موافقة ولي الأمر على حصول ابنه على جرعة التطعيم المقررة، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان في هذا الأمر.

وأكدت وزارة التعليم، أن المدارس تواصل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منذ بدء العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن تطعيم التلاميذ ضد الالتهاب السحائي يأتي مع اقتراب موسم الشتاء وحرصا على صحة الطلاب، موضحة أن حصول الطلاب على الجرعات ليس معناه ظهور أي حالات في المدارس ولكنه إجراء احترازي فقط.

التعليم: لا صحة لوجود إصابات بفيروس كورونا بالمدارس.. وغلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة شائعات

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أنه بشأن ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا، هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية (إدارة الشيخ زايد - إدارة الهرم – إدارة أكتوبر) وأن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.