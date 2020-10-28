"سعفان" للمصريين بلبنان: اشتغل في بلدك بـ2000 جنيه أحسن من البهدلة برة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّ المصريين يتعرضون لعملية نصب من بعض السماسرة في لبنان، وذلك من خلال الصفحات الإلكترونية التي يستخدمونها بزعم توفير إمكانيات سفر وفرص عمل وهجرة لهم إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية باهظة.

ووجه وزير القوى العاملة، نصيحة للمواطنين المصريين في لبنان بالقول: "مفيش داعي نرمي نفسنا في النار، أنت لو اشتغلت في بلدك شغل بـ2000 جنيه أحسن ليك من البهدلة".

سعفان: لا تنساقوا وراء السفر وعقود العمل الوهمية في الدول الأوروبية

كما وجه "سعفان"، رسالة للمصريين المقيمين في لبنان، قائلاً "أرجو من أولادنا عدم الانسياق وراء السفر وعقود العمل الوهمية في الدول الأوروبية".

ودعا إلى توخي الحذر تجاه تلك المزاعم الوهمية التي تسببت في السابق في عمليات احتيال من قبل سماسرة هذه الوظائف والتأشيرات الوهمية، والتأكّد من مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت من هذه الوظائف قبل دفع أى مبالغ ، مؤكدا أن مكاتب التمثيل العمالي