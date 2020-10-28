الطيب: المسلمون واثقون أن الإسلام والقرآن والنبي ينيرون طريق الإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ الدين الإسلامي انتشر انتشار الشمس في مشارق الأرض ومغاربها، وكان انتشاره السريع تحقيقًا لمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فحواها أنّ هذا الدين سيطوي الكون ويلف الوجود بأسره.

وأضاف الطيب، خلال كلمته في احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ حديث النبي عن هذا الأمر حديث الواثق الذي يرى الأحداث من ورء حجب الغيب رؤية العين بل يراها بأشد مما تراه العين، متذكرًا قول النبي "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار"، ونقل رواية ثوبان "أنّ الله تعالى زوى ليا الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأنّ أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لي منها"، مؤكدًا أنّ ملك أمته هو دينها وشريعتها.

وتحدث الطيب عن بقاء القرآن وحفظه وخلوده، وأنّ الله وحده هو الذي تولى ذلك، مشددًا على أنّ المسلمين لا يرتابون لحظة في أنّ الإسلام والقرآن والنبي محمد مصابيح إلهية تضيئ على الأرض طريق الإنسانية، وهي تبحث عن سعادتها، كما أنّ هذه المصابيح محفوظة بحفظ الله ومشيئته ووعده.

وتابع شيخ الأزهر: "كما لا نرتاب في دحر المعتدين عليها أيا كانت أجناسهم وأعراقهم، وكيف ما كانت مللهم وعقائدهم، وكيف نخاف والله يقول لنا (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)، وفي آية آخرى يقول: (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)، وفي آية ثالثة (وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا وإن من أمة إلا خلى فيها نذير)".