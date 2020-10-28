مصطفى قمر يعتذر لجمهوره بعد حفل الجونة: سلامتكم تهمني

اعتذر الفنان مصطفى قمر، لجمهوره بعد انتهاء حفله على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بسبب التزاحم.

ونشر "قمر" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة وكتب معلقا عليها: "كان نفسي أغني أكتر بس سلامتكم تهمني، كانت حفلة رائعة وبشكر كل أصدقائي الفنانين الكبار اللي شرفوني وما لحقتش أرحب بيهم وآسف إني ما أخدتش بالي من بعضهم وانبسطت بحبيبتي القمر الفنانة يسرا وحبيبتي الجميلة إلهام شاهين وحبيبتي القمر شيرين رضا وألف شكر للمهندس نجيب ساويروس والمهندس سميح ساويروس على الحفلة الرائعة وعلى الوعي الوطني اللي قاموا بيه وبإذن الله نتقابل في الحفلة القادمة قريبا بإذن الله".

وكان قد بدأ الفنان مصطفى قمر فقرته في الحفل وغنى أغنيتين فقط، قبل أن يتم إلغاؤه، وقد سبق "قمر" الفنان هشام عباس الذي انتهى من فقرته الغنائية

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.