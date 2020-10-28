الطيب: ندافع عن النبي بأرواحنا ونفوسنا وكل ما نملك

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إنه يجب علينا نحن المؤمنين تجديد مشاعر الحب والولاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وأهلينا وأولادنا وبكل ما نملك من غالي ونفيس.

وأضاف خلال كلمته في احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف: "اعلموا ايها الأخوة ان محبته صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم من أمته" متذكرًا قوله تعالى "قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)"، محذرًا من كان يحب أهله وأبنائه أكثر من رسول الله وأن ينتظر ما سيحل به اعتبارًا أنه من الفاسقين، متذكرًا قول النبي "لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولدِهِ ، ووالدِهِ ، والناسِ أجمعينَ" مؤكدأ أن المقصود ليس الحب العاطفي الحسي ميل النفس وهواها والذي لا يد للإنسان فيه جلبه او صرفه ومنه حب النفس والولد والمال مشيرًا أن هذا الحب خارج عن اختيار المرأ واستطاعت لافتًا أن المطلوب في الحديث الشريف هو الحب العقلي الاختياري الذي يتكون نتيجة النظر والعلم والمقايسة كمحبة الأبطال والعظماء وأصحاب الخلق الرفيع وغيرهم من المتميزين بالسمو في مدراج الكمال الإنساني.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز المنارة للمؤتمرات لحضور احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وفور وصوله هنأ الرئيس الحضور قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين جميعًا"

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.