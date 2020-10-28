السيسي: الدولة لن تألوا جهدا في دعم الأئمة لدعم الخطاب الديني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يقدر الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدينية في نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وهذا يؤكد أننا في حاجة إلى مضاعفة الجهد المبذول من جميع المؤسسات ومنظومة بماء الوعي، للوصول إلى جميع شرائح المجتمع في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ امتنا.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قاعة المنارة، أن الدولة لن تألوا جهدًا في دعم الأئمة وتوفير المناخ المناسب لأدائهم للدور المرجو منهم في المرحلة الحالية من تاريخ مصر لدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. وفور وصوله هنأ الرئيس الحضور، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين جميعًا".

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.