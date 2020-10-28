السيسي عن الإساءة للرسول: كفى إيذاء لنا.. علينا التوقف والتدبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الأمور الحالية تتطلب منا التوقف والتدبر، وأضاف موجهًا حديثة للمسلمين: "إذا كنت بتحب النبي محمد صحيح تأدب بأدبه"، وذلك على خلفية الإساءة للرسول عليه السلام في إحدى الصحف بالخارج.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، أنّه لن يوجه إساءة لأحد: "بقول الأمر يتطلب مراجعة مع النفس للكل، مش بتكلم عن مصر بس، بتكلم عن الدنيا كلها، كفى إيذاء لنا".