" صحة الشرقية": تطعيم أكثر من 160 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بحملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، قامت بتطعيم ١٦٠٣١١ طالب، وذلك خلال اليوم الثاني من بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة تغطية بلغت ٤٩% من الطلبة المستهدفين، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة بأن "صحة الشرقية" تستهدف تطعيم ٥٠٥١٥٢ طالب ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضاً تطعيم ٣٧٧٥٨٦ طالب بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي.

وأكد مسعود بأنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها.

وشدد وكيل الوزارة علي الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأضاف مسعود بأن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضاً بالمتابعة المكثفة علي كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وإرتداء جميع الطلبة للكمامات، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".