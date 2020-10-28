الوزير: مهتمون بتوطين صناعة النقل بمصر و"نقل جماعي" على أعلى مستوى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة إلى مصنع جيوشي لصناعة وسائل النقل بمدينة العاشر من رمضان، حيث شاهد خطوط إنتاج الأتوبيسات والميني باصات، وشاهد أول إنتاج للمصنع من الأتوبيسات ذات التكنولوجيا العالمية، وأول إنتاج للمصنع من الميني باصات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي صنعت بأيدي مصرية، وذلك في إطار اهتمام وزارة النقل بتوطين صناعة النقل في مصر وشجيع وتدعيم القطاع الخاص المصري الوطني، قام

وأكد الوزير أهمية هذه النوعية من وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأهمية مثل هذه النوعية من المصانع، التي تساهم في توطين صناعة النقل بمصر، خاصة مع التطور الكبير لقطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.

وأشار وزير النقل إلى أنّ توطين مثل هذه الصناعات، يساهم في توفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية، ومواكبة خطط الدولة التنموية وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخل محافظات الجمهورية، إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.