السيسي: الاستعلاء بممارسة الحرية يتحول لتطرف إذا مسّت حقوق الآخرين

أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قاعة المنارة، بالرد على المسيئين للأديان، قائلا: "الحقيقية عاوز أختم حديثي بعبارة، أنا أعتقد ولا أظنني على خطأ، عندما أرى أنّ الاستعلاء بممارسة قيم الحرية ليس إلا ضربًا من ضروب التطرف، عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، كتابين من أحدث إصدارات الوزارة، وهما "الأدب مع سيدنا رسول الله" و"السيرة النبوية.. قراءة عصرية".