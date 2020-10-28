السيسي: تبرير التطرف تحت ستار الدين أداة لتحقيق مصالح شخصية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين، بل إنه مُحرَم ومُجرَم ولا يتعدى كونه أداةً لتحقيق مصالح ضيقة ومآرب شخصية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي بمركز المنارة، :" دعونا نتفق على أن هذا التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه، ففي جميع الديانات، وبكل أسف، يوجد المتطرفون الذين يسعون لإذكاء روح الفتنة، وإشعال نار الغضب والكراهية، وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغذية خطاب التناحر والحض على التباعد والفرقة حتى أن سيرة النبي العطرة لم تسلم من ذلك التطرف".

وأشار الرئيس إلى أن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصاراً للحرية، حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات لم تأتِ مطْلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير، كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين، تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة المُحكمة التي خلق الله الكون في إطارها، فما قد يعتبر قيداً على الحريات إنما يصون بالمقابل الحقوق في مواجهة الآخرين.