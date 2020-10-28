للمرة الثانية.. كورونا تؤجل اجتماع المجمع المقدس للكنيسة خلال 2020

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الثانية تأجيل انعقاد الجلسة السنوية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأجل غير مسمى، وتأجيل كل من رسامة الأساقفة الجدد التي كانت مقررة، وصنع "الميرون المقدس" الذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبع.

المتحدث باسم الكنيسة لـ"الوطن": لم يتحدد موعد جديد لانعقاد الجلسة السنوية للمجمع المقدس

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، لـ"الوطن"، إن جلسة المجمع المقدس التي سبق وقرر البابا تواضروس في مايو الماضي تأجيلها بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لشهر نوفمبر المقبل، تم تأجيلها كذلك بسبب استمرار تداعيات الوباء، وأنه لم يتم تحديد موعد بعد لانعقاد المجمع الذي يعد الجهة العليا داخل الكنيسة والمسؤولة عن الإيمان والتعليم والتشريع للأقباط.

وكان البابا تواضروس اجتمع في أغسطس الماضي، مع الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات السكرتير المساعد للمجمع المقدس، لمناقشة الاقتراحات المقدمة من بعض أساقفة الكنيسة، بشأن موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة بالكنيسة.

وحرص البابا تواضروس، خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات ثنائية مع العديد من المطارنة والأساقفة في الداخل والخارج لمتابعة الخدمة والأمور الرعوية، كما عقد عدد من الاجتماعات عبر "الفيديو كونفرانس".

وفي مايو الماضي، قررت الكنيسة تأجيل الاجتماع السنوي الدوري للمجمع المقدس من مايو الماضي إلى نوفمبر المقبل، بسبب إجراءات مواجهة كورونا، ومن المقرر أن يرسم البابا رئيسا جديدا لدير أبو مقار في وادي النطرون خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذي قتل في 29 يوليو 2018.

وبحسب مصدر كنسي، لـ"الوطن"، تشمل رسامات الأساقفة الجدد: "تجليس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، أسقفا على كنائس المنيا، وسيامة أسقفين جديدين إلى كنائس أبوقرقاص، وكنائس شرق النيل، بعد تقسيم الإيبارشية إلى 3 إيبارشيات".

إلى جانب سيامة أسقفين عموم للقاهرة للإشراف على كنائس "عين شمس"، و"عزبة النخل"، وأسقف للمهجر للخدمة في "إيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية"، ورسامة أسقف ورئيس لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفا للأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير الذي توفي في مارس الماضي.

وتحتفل الكنيسة، الشهر المقبل، بالذكرى الثامنة لتجليس البابا تواضروس على الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2012.

وكانت الكنيسة استبقت دخول مصر المرحلة الثانية لوباء كورونا المستجد، الذي اتسعت رقعة تفشيه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قبل دخول الشتاء وسجلت أرقام قياسية يومية في عدد الإصابات والوفيات، وأعلنت عن اتخاذ خمسة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار الجائحة، وحفاظا على الأقباط من خطر انتقال العدوى، وتقرر العمل بها اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.