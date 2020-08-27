البابا يبحث مع المجمع المقدس رسامة أساقفة جدد وتجليس مكاريوس

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات السكرتير المساعد للمجمع المقدس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الاجتماع شهد مناقشة عدة موضوعات، بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أساقفة الكنيسة، بشأن موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.

وكانت الكنيسة قررت تأجيل الاجتماع السنوي الدوري للمجمع المقدس من مايو الماضي إلى نوفمبر المقبل، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يرسم البابا رئيسا جديدا لدير أبو مقار في وادي النطرون خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذي قتل في 29 يوليو 2018.

وبحسب مصدر كنسي، لـ"الوطن"، تشمل رسامات الأساقفة الجدد: "تجليس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، أسقفا على كنائس المنيا، وسيامة أسقفين جديدين إلى كنائس أبوقرقاص، وكنائس شرق النيل، بعد تقسيم الإيبارشية إلى 3 إيبارشيات".

إلى جانب سيامة أسقفين عموم للقاهرة للإشراف على كنائس "عين شمس"، و"عزبة النخل"، وأسقف للمهجر للخدمة في "إيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية"، ورسامة أسقف ورئيس لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفا للأنبا صرابامون، أسقف ورئيس الدير الذي توفي في مارس الماضي.

وتتم الرسامات بالتزامن مع احتفال الكنيسة بالذكرى الثامنة لتجليس البابا تواضروس على الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2012.