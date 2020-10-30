تعرف على أماكن عرض فيلم التشويق "الصندوق الأسود"

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم التشويق والإثارة الصندوق الأسود بعد تأجيل عرضه بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول رجلين يقتحمان منزل "ياسمين" في مهمة مصيرية لسرقة شئ هام، وتحاول هي الصمود أمامهما فإلى متى يستمر الصمود؟

أبطال فيلم "الصندوق الأسود" هم منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن، ومن إخراج محمود كامل، وتأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد الدهان.

أماكن عرض فيلم الصندوق الأسود

الفيلم يُعرض في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما سيني كومفورت، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما جراند نايل تاور، سينما الزمالك، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما أوديون، سينما التحرير، سينما جولف سيتي، سينما داون تاون، سينما ميامي، سينما كايرو بالاس، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما الرحاب، سينما جولدن ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما الحرية، سينما سيني ماكس، سينما فوكس مول مصر.

وقال الفنان محمد فراج، إن تصوير فيلمه "الصندوق الأسود"، انتهى منذ شهر ديسمبر الماضي، ولكن عرضه تأجل بسبب فيروس كورونا، وأضاف "فراج"، في مقابلة مع قناة "ON" الفضائية، على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أن الفيلم به جريمة، وحركة، وغموض.

وكانت الفنانة منى زكي، قد نشرت بوستر خاص بفيلم "الصندوق الأسود"، على الحساب الرسمي لها على موقع "انستجرام"، وكتبت منى زكي، تعليقًا على البوستر الدعائي لـ"الصندوق الأسود"، ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ من كل اللي تخيلناه.

وتجاوز مشاهدات إعلان فيلم "الصندوق الأسود" من بطولة الفنانة منى زكي لـ7 ملايين مشاهدة بعد طرحه بيومين، من قبل شركة سيترجي عبر صفحتها السرمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.