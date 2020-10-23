محمد فراج: كورونا سبب تأجيل عرض فيلم "الصندوق الأسود"

قال الفنان محمد فراج، إن تصوير فيلمه "الصندوق الأسود"، انتهى منذ شهر ديسمبر الماضي، ولكن عرضه تأجل بسبب فيروس كورونا، ولمن الشركة المنتجة قررت طرحه يوم 28 أكتوبر.

وأضاف "فراج"، في مقابلة مع قناة "ON" الفضائية، على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، أن الفيلم به جريمة، وحركة "أكشن"، وغموض، لافتا إلى أن الفيلم يقوم ببطولته أيضا الفنانة منى زكي، والفنان مصطفى خاطر.

وعن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، قال إنه حتى الآن لا يعرف ما هو دوره، وكل ما حدث أنه تواصل مع المخرج بيتر ميمي، وتحدثا عن وجوده في العمل.

أما الفنانة بسنت شوقي، خطيبة محمد فراج، فأشارت إلى أن مكان إقامة المهرجان هذا العام جديد، والحضور حريصين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن أمامها طريق طويل في الفن، وما زالت تبدأ، وهي تحب الكوميدي، وتريد المشاركة في العديد من الأعمال الكوميدية.

وكان انتهى منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي حرصت إدارته خلال ختام الحفل على تكريم الفنان محمود رضا من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات الفنان الراحل محمود رضا وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.

وكانت قناة "أون" قد عرضت الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.