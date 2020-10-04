غموض وتشويق.. طرح البرومو الأول لـ"الصندوق الأسود" لمنى زكي

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" لمني زكي، البرومو التشويقي الأول للفيلم، المقرر عرضه يوم 28 أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية.

وظهرت مني خلال البرومو، وهي تتعرض لعملية هجوم مسلح داخل منزلها في يوم عيد ميلادها، ويظهر ذلك في إطار من الدراما الممزوجة بالكثير من التشويق والإثارة.

وتجسد منى زكى دور "ياسمين"، إذ يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتهان اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما لكن بلا جدوى.

أما الفنان محمد فراج فيجسد دور "هجام"، ويجسد الفنان مصطفى خاطر دور "هجّام".

وتتعرض شخصية "ياسمين" التي تؤديها منى زكي للكثير من المخاطر، بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

الفيلم قصة وإخراج محمود كامل، سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، وأسماء جلال، إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

وأطلقت الشركة المنتجة قبل أيام، البوستر التشويقي لفيلم الإثارة "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج.

وهنأ عدد من نجوم الفن، مني زكي بعودتها إلى السينما، وبينهم الفنانة أنغام، التي هنأتها بإعادة نشر بوستر الفيلم عبر خاصية ستور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك يا حبيبتي هتكسري الدنيا زي عادتك".

ووجّه الفنان أحمد حلمي، رسالة إلى زوجته التي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"، بعد نشر البوستر الرسمي للفيلم، إذ أعاد حلمي نشر البوستر، معلقا: "بالنجاح والتوفيق، وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".