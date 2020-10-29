دعاية في المقاهي بالشيشة.. مدعي النبوة يكثف جولاته الانتخابية بالمنوفية

واصل "أيمن يوسف عبدالله" المرشح المستقل لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، الذي اتُهم بادعاء النبوة من قبل، دعايته الانتخابية، التي كان آخرها لقاءات وجولات مع الشباب على المقاهي والكافيهات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمرشح على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للمرشح أثناء لقائه عددًا من الشباب على أحد المقاهي بـ"الشيشة" بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بمنع تداول الشيشة في المقاهي.

واتهم المرشح لمجلس النواب الذي يعمل إماما وخطيبا في الأوقاف سابقا، في واقعة "ادعاء النبوة" التي أثارت الرأي العام بمحافظة المنوفية، وقال عدد من أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المرشح له مؤلف مطبوع مكون من 150 ورقة قال فيه "إن الملائكة قامت بتوضئته أثناء وجوده على المنبر".

لم تكن واقعة ادعاء النبوة وحدها محل الجدل، وإنما جرى إيقاف الإمام بقرار من وزارة الأوقاف على خلفية دعائه على أحد أهالي قرية البتانون داخل مسجد سيدى يوسف، حيث حضر الإمام والخطيب وأسرته للمسجد وقام بالدعاء والملاعنة ضد المذكور، بسبب خلافات بينهما، وأثار نشر فيديو الواقعة حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جانبه قال المرشح في وقت سابق، إنه لم يدّعِ النبوة أبدا ولم يقم بهذا التصرف ولا توجد له مؤلفات رسمية أو منشورة في إحدى دور النشر، مؤكدا أن النيابة الإدارية فتحت تحقيقا في الواقعة منذ 7 سنوات وتمت تبرئته مما نسب إليه من "ادعاء النبوة" قائلا: "أعوذ بالله أن أفعل ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".

وأضاف المرشح المستقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الواقعة الأخيرة في محل تحقيق في القضاء المصري ولم يصدر فيها حكم ضدي وما زالت قيد المحاكمة حتى الآن، مؤكدا أن من يروج الشائعات ضده مغرضون يحاولون النيل منه والتشكيك في أعماله وخدماته لأهداف خاصة.

وتابع أنه وقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية في ظل الثورة وتعرض هو وأسرته للتهديد بالقتل، مؤكدًا تواجده المستمر وسط أبناء قريته واهتمامه بالعمل الخدمي لقرية البتانون.