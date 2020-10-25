"المنوفية" و"رضاعة الجاموس".. أبحاث أهلت "الكفراوي" لرئاسة "علوم نفسية الأطفال"

حصلت "الوطن" على قائمة الأبحاث العلمية للدكتور إبراهيم أحمد مصطفى أحمد الكفراوي، الأستاذ المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات، التي حصل من خلالها على درجة الأستاذ المساعد قبل عام 2016، والتي أهلته فيما بعد للنقل من كلية الطب البيطري، لكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة نفسها، للتدريس بقسم العلوم النفسية للطفولة المبكرة، وترقيته رئيسا للقسم، ثم وكيلا للكلية.

في عملية بحثٍ سريعة على محرك البحث العلمي على جوجل "Google Scholar" ظهرت أمامنا أبحاث "الكفراوي" العلمية، التي أكدت جدارته في الحصول على درجة الأستاذ المساعد في الطب البيطري، وخلال البحث أيضًا ظهرت أمامنا أبحاثه على الموقع العلمي المفتوح "livedna".

15 بحثا باللغة الإنجليزية، يصعُب ترجمتها من أي شخص غير مختص في الطب البيطري؛ لوجود مصطلحات طبية لا يعرفها غير المختصين في علم الحيوان، لذا لجأنا إلى أحد المختصين في الطب البيطري لترجمتها، للبحث عن وجود علاقة بين دراسته المختصة في الطب البيطري وبين العلوم النفسية للأطفال، وكانت أبحاثه كالتالي:-

1- الانتشار والتأثير الاقتصادي للكيسة المذنبة البقرية في الماشية المذبوحة في محافظة المنوفية مصر.

2- تأثير نظام سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على مؤشر الأسعار ومعدلات التضخم لسلة المستهلكين والمنتجين للسلع الحيوانية.

3- مخاطر بعض إصابات الرحم بعد الولادة على التكاثر وإنتاج الحليب لأبقار الألبان عالية الإنتاج.

4- تأثيرالسلالة وتعاطي البروستاجلاندين على الأداء الإنجابي وربحية النعاج المصرية.

5- انتشار ما يسمى بمرض الجلد الوذمي في الجاموس المصري مع دراسة خاصة لتأثيرها الاقتصادي.

6- التحليل الاقتصادي للكفاءة الإنتاجية والتناسلية في أبقار الألبان.

7- التأثيرات الاقتصادية لأنواع الحيوانات المنتجة للحم على فترة التسمين وكفاءة مزارع إنتاج اللحم في ظل الظروف المصرية.

8- تأثير بعض الأمراض الشائعة على ربحية مزارع تسمين الدجاج.

9- التأثير المقارن لموسم الولادة على الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية لسلالات إنتاج الألبان.

10- تأثير إضافة الإنزيمات إلى الأعلاف غير التقليدية على معدل النمو والحالة الصحية لأسماك البلطي وعلاقته بالعائد الاقتصادي.

11- تأثير تغذية مزيج الدهون النباتية المجففة مع أو دون مستحلب أو مسنبت الخميرة على الأداء الاقتصادي الإنتاجي وعلى بعض المعلمات البيوكيميائية لبداري التسمين.

12- عوامل الخطر المرتبطة بالرضاعة الذاتية وتأثيراتها على بعض الصفات الإنتاجية والإنجابية في الأبقار والجاموس الحلاب.

13- الآثار الاقتصادية لإحلال فول الصويا بصمغ الغوار في أعلاف البلطي.

14- نمذجة المعادلات الإقليمية الاقتصادية القياسية لتفشي إنفلونزا الطيور بمصر في ظل الظروف المناخية الحالية.

15- تأثير السمات الاجتماعية والاقتصادية للأسر على استهلاك اللحوم المجمدة في مصر: دراسة حالة لمحافظة المنوفية.

كانت "الوطن" انفردت بنشر تفاصيل الدعوة القضائية التى حملت رقم 9681 لسنة 21 قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في المنوفية، والمحجوزة للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل، والتي سردت التفاصيل الكاملة مدعمة بالمستندات، لنقل "الكفراوي" من أستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، الذي تدرج فيه طوال 18 عاما ، إلى قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالجامعة نفسها، وترقيته رئيسا للقسم، ثم وكيلا للكلية، دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف الجذري بين التخصصين، أو ما يمكن أن يترتب على تلك الترقية، من مشكلات للطلبة الذين يدرسون بالقسم المنقول إليه أستاذ الجامعة حديثاً.