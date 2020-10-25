استخدام النقل الثقيل.. آخر تقاليع مرشحي المنوفية بالدعاية الانتخابية

ارتبط اسم محافظة المنوفية مؤخرا بأحدث أنواع الدعاية الانتخابية على مستوي الجمهورية، والتي كان آخرها لص وتعليق بوسترات دعائية على جدران المقابر في قرية حمام بمركز تلا لأحد المرشحين. دعايا جديدة شهدتها محافظة المنوفية، وتحديد في دائرة أشمون، حيث نظم عبد الهادي فتحي خليل المرشح المستقل على المقعد الفردي مسيرة تحمل لافتات دعائية له بسيارات النقل الثقيل "تريلات".

وتسببت مسيرة المرشح بسيارات النقل الثقيل في دائرة أشمون بتعطيل حركة المرور بالمدينة، مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين، الذين طالبوا بمراعاة ظروف الآخرين وعدم تعطيل مصالحهم.

وشملت الكشوفات الإنتخابية عن دائرة أشمون كلا من، صابر عبد القوي مستقبل وطن رمز الكتاب، وعصام يس مستقبل وطن رمز القلم، ومحمد فتحي خلاف رمز الحصان، وصبحي المنوفي رمز الأسد، ومصطفى أحمد جمعة رمز ساعة اليد، وعاطف عابدين رمز طائرة هليكوبتر، وحاتم مجلع رمز مدفع، وعبد الهادي فتحي عبد الهادي رمز سيارة نقل، والسيد فتحي بدوي رمز الكف، ووائل حسين علام رمز الصقر.

كما شملت الكشوفات الإنتخابية ترشح، مؤنس ربيع رمز الأتوبيس، وشندي محمود شندي رمز عنقود العنب، ومحمود فرج القاضي رمز زهرة عباد الشمس، وعلي احمد الشاذلي دائرة اشمون رمز التمساح، ورابعة هاشم عبد الهادي عوض دائرة مركز اشمون رمز الفراشة، وفريد عبد الخالق فريد العياط رمز الفيل، ومحمد يحيى عبد الهادي مستقل رمز الجرس، ومحمود محيي الدين عوض مستقل رمز السفينة، وحسني حمدي الشورة مستقل رمز غصن الزيتون، وتامر السيد أبو السعود مستقل رمز حقيبة يد، وعلي بدوي شرف الدين مستقل رمز سماعة الأذن، ومحمد السيد عبد الفتاح حبيب مستقل رمز دراجه نارية.