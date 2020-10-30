حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يحرص على أن يكون دائما في المقدمة، كما أنه لديه شخصية قوية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ولاعب درامز، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.