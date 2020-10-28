حظك اليوم الأربعاء 28 -10-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية، كما أنه يسعى دائمًا إلى تحقيق طموحاته وآماله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والإطلاع على ثقافات وأفكار جديدة، وتبدو ملهمًا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم، ومن الممكن أن تستمتع اليوم بالحياة التي عملت جاهدًا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فريق كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.