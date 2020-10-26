حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد من الأبراج النارية التي تتميز بالقوة والشجاعة وحب القيادة والسيطرة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي، وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدًا لتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.