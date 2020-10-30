حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه مشاعر مرهفة، كما أنه شديد القلق على الأشخاص المقربين منه، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تدعمك.. كن متفائلا فالمستقبل يحمل لك مفاجآت سعيدة .

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.