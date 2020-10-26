حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء تمرده على كل ما ينافي عقله ومبادئه، ويحاول دائمًا تغيير الواقع.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعًا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلًا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.