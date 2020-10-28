حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية شديدة القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع فينوس في منزل المال.. حاول أن تحدد أولوياتك في الشراء ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتجنب الجدال والدخول في حوارات شائكة تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.