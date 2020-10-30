حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يستطيع أن يوازن بين أمور حياته الشخصية والمهنية والعائلية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.