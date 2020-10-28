حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الحيادية في مختلف أمور حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. لن تكسب شيئًا إذا انغمست اليوم في الصراعات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا تذكر جيدًا أن حياة الشراكة تتطلب منك أن يكون الأمر شورى.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.