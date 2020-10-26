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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:57 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يعد صديقًا جيدًا، حيث يمكن أن تلجأ له دون أن يدرك خائبًا.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعًا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

 تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

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