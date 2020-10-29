مصادر: استرداد أموال مصاريف "الباص" في حالة التحول للدراسة "أون لاين"

ردت مصادر بوزارة التربية والتعليم، على مخاوف أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة بشأن إمكانية استرداد مصروفات أتوبيسات نقل أبنائهم في حالة تقليل أيام الدراسة بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وبسبب التحذيرات المستمرة من خلال كلا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وإمكانية حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا، أصبح لدى بعض من أولياء أمور التخوف والقلق فيما يخص مصير مصروفات الباص في حال تقليل أيام الدراسة أو تطبيق نظام التعليم عن بُعد.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الوطن" إن "موضوع أتوبيسات نقل الطلاب في المدارس الخاصة ينقسم لمحورين؛ الأول خاص بالمدارس التي تمتلك أتوبيساتها لنقل الطلاب، وعليه فإنه في حالة تقليل عدد أيام الدراسة أو تحويل الدراسة لنظام الأون لاين بصورة كاملة، فلابد أن تحدث تسوية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب سواء باسترداد مصروفات الباص أو بدمجها في مصروفات الفصل الدراسي الثاني".

أما المحور الثاني، فهو متعلق بـ "المدارس التي تعاقدت مع شركات لنقل الطلاب ودفعت مقابل هذا الاتفاق وحصلت بدورها على مقابله من أولياء الأمور، هنا سيخضع رد مصروفات نقل الطلاب لطبيعة التعاقد بين المدرسة وشركات النقل المتعاقدة معها".

وانتهي الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، وسط احتياطات وإجراءات احترازية تنفذها وزارة التربية والتعليم بمختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تفاديًا لإصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والحفاظ على سلامتهم، سواء في ارتداء التلاميذ للكمامة على مدار فترة تواجدهم بالمدرسة، مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، أو قياس درجات الحرارة قبل دخولهم المدارس، مع توفير غرف عزل مجهزة بالمستلزمات الطبية استعدادًا لظهور أي حالات اشتباه بين الطلاب.