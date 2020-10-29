جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في تصنيف "التايمز البريطاني"

حققت جامعة طنطا مركزًا متقدمًا فى تصنيف التايمز البريطاني للجامعات، بعد تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة في مجال "الهندسة والتكنولوجيا" إلى جانب صعزدها للترتيب "501-600" في "علوم الحياة"، والترتيب 601 عالميًا في العلوم السريرية وما قبل السريرية، والترتيب 601-800 في علوم الفيزياء .

وعلى مستوى الجامعات المصرية، حققت جامعة طنطا الترتيب الثاني في مجالات "الهندسة والتكنولوجيا" و"علوم الحياة" و "الفيزياء"، لتحافظ الجامعة على ترتيبها للعام الثاني رغم زيادة عدد الجامعات المشاركة إلى 827 جامعة عالمية بينما كان العدد خلال العام السابق 749 جامعة.

من جهة أخرى، شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا، فى الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم، بمقر ديوان عام محافظة الغربية، لوضع خطة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"، بدعوة من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذى للمستشفيات.

وأشار "عكاشة" إلي أن المشاركة تأتي فى إطار الدعم اللوجيستي والمادي والمعنوي الذي تقدمه جامعة طنطا بالتعاون مع محافظ الغربية لخدمة الأهالي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمكافحة فيروس كورونا ، بإلاضافة إلى الخطط المستقبلية لمواجهة الموجه الثانية للفيروس، بما في ذلك مراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات، وكيفية اكتشاف الحالات والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

شارك في الاجتماع اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومجموعة من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف ، ووكلاء الوزارات، ومجموعة كبيرة من القيادات الأمنية بالمحافظة.