التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية من الكيانات الوهمية داخل وخارج مصر

حذرالسيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة من الكيانات الوهمية والمؤسسات التي تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدا أن الجامعات والمعاهد والأكاديميات التعليمية داخل مصر والمعتمدة رسميا متاحة بياناتها على المواقع ووسائل التواصل المختلفة للوزارة للإطلاع عليها.

و شدد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على ضرورة عدم الانسياق خلف مروجي الحملات الإعلانية للأكاديميات والجامعات خارج مصر أيضا، مطالبهم بالاستفسار عن جميع الأماكن التعليمية خارج وداخل مصر قبل الإلتحاق بها، من خلال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الكائن مقره بجامعة القاهرة.

رئيس قطاع التعليم : نتابع جميع الشكاوى للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح عطا أن منصات وزارة التعليم العالي الرسمية هي:

- الموقع الإلكتروني للوزارةhttp://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

- الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

- الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)https://www.instagram.com/mohesregypt/

- الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)https://twitter.com/e3lammedia_mohe.

وتابع، السيد عطا، أن الوزارة تتابع لحظيا أي استفسارات حول المؤسسات التعليمية المختلفة، لافتا إلى أن شكوى أو مخالفة يتم ترصدها، حتى التحقق من كونها صحيحة أو غير صحيحة، مشيرا إلى أن من يثبت مخالفته يتم التعامل معها وفقاً للقانون من خلال مداهمة المنشأة و تشميعها و إحالة أصحابها للنيابة العامة، و ذلك بمساعدة المحافظة الكائنة بها المؤسسة.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، عن المؤسسات التعليمية الموجودة والمصرح بها في العاصمة الإدارية الجديدة والمتمثلة في فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة وهي :

- الجامعات الكندية في مصر وفرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد

- جامعات المعرفة الدولية، فرع لجامعة كوفنتري

- جامعات جلوبال، فرع جامعة هيرتفوردشاير

وأوضحت الوزارة أيضا قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية، والمتمثلة في:

- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

-الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

-الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- الجامعة العربية المفتوحة.

-جامعة اسلسكا.

- جامعة برلين الألمانية بالجونة (TU Berlin).