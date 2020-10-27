وزير التعليم العالي يناقش النهوض بالتعليم الجامعي مع عدد من الخبراء

في ضوء اهتمام الدولة بتطوير التعليم والمناهج، اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببعض الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات اليابانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، والدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية في طوكيو، والدكتور هانم أحمد الملحق الثقافي في طوكيو.

جا الاجتماع لمناقشة النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، من خلال الاستفادة من خبرة العلماء المصرين بالخارج في المجالات الهندسية والتكنولوجية والطبية والبيولوجية والميكروبيولوجى وتكنولوجيا المعلومات والربوتات وعلوم الفضاء واللغة اليابانية.

نفذت الدولة خلال السنوات الماضية مشروعات هامة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر على المستويين الأساسي والجامعي، وضمن تلك الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم العالي زيادة عدد الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة، مما انعكس بالإيجاب على ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وتحقيقها مراكز متقدمة، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

خلال عام 2019/2020 زادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2014/2015 ليصل عددها 27 بعد أن كانت 23 جامعة، إضافة إلى زيادة عدد الكليات والمعاهد داخل الجامعات الحكومية بنسبة 23.2% ليبلغ عددها 494 بعد أن كانت 401 كلية ومعهد، وزيادة عدد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بنسبة 59.3% ليبلغ عددها 188 بعد ان كانت 118 برنامجًا.

كما زاد عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 15.4%، وبلغ عددهم 3 مليون طالب وطالبة خلال العام 2019/2020، بعد أن كان عددهم 2.6 مليون في عام 2014/2015.

وفي التعليم الخاص، زاد عدد الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4% ليبلغ عددها 35 بعد أن كانت 18 جامعة، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة في إنشاء الجامعات لتبلغ 30 مليار جنيه خلال عام 2020/2021، ويستعد بدأ تنفيذ إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة، "حلوان، أسيوط، بني سويف، بنها، أسوان، المنيا، المنصورة، قناة السويس، بورسعيد، سوهاج".

افتتاح 3 جامعات خلال العام 2020/2021، "جامعة الملك سلمان، جامعة العلمين الجديدة، جامعة الجلالة" بتكلفة استثمارية بلغت 40 مليار جنيه، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بها مقارنة بالجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 5%.