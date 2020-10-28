فنيون ومدرسون وعمال.. "التعليم العالي" تعلن 1833 وظيفة شاغرة للشباب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف في بعض التخصصات المختلفة، تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

148 أخصائي شؤون مالية

تختص هذه الوظيفة بالبحوث المتعلقة بمجالات الشؤون المالية، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

46 مهندس صيانة

تختص هذه الوظيفة بالاشتراك في أعمال الصيانة لمباني الوزارة وملحقاتها، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل هندسي مناسب لنوع العمل.

16 مهندس تجهيزات ومعامل

تختص هذه الوظيفة بأعمال التجهيزات والمعامل ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل هندسي مناسب لنوع العمل (اتصالات - الكترونيات - حاسب آلي).

148 أخصائي شؤون إدارية

تختص هذه الوظيفة بإنجاز الأعمال التخصصية التي يكلف بها، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

33 أخصائي شؤون قانونية

تختص هذه الوظيفة بالإعمال المتصلة بالنواحي القانونية، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

21 أخصائي ثقافي

تختص هذه الوظيفة بإعداد البحوث الثقافية المتعلقة بالعلاقات الثقافية في كافة المجالات، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

11 أخصائي تغذية

تختص هذه الوظيفة بالأعمال الخاصة بالتغذية، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

44 أخصائي مكتبات

ويختص شاغل هذه الوظيفة بالأعمال التنفيذية الخاصة بالمكتبة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على ليسانس آداب مكتبات أو مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

39 أخصائي نشاط رياضي

تختص هذه الوظيفة بالأعمال الرياضية للطلاب، ويشترط للالتحاق بها الحصول على بكالوريوس تربية رياضية.

52 أخصائي نشاط اجتماعي

تختص هذه الوظيفة بالبحوث والخدمات الاجتماعية للطلاب، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل (تخصص اجتماع أو خدمة اجتماعية).

9 أخصائي أمن

تختص هذه الوظيفة بأعمال الأمن والدفاع المدني، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل.

19 أخصائي إحصاء

وتختص هذه الوظيفة بالاشتراك في إعداد وجمع البيانات الإحصائية والرسوم البيانية والإحصائية عن مختلف أنشطة الهيئة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل تخصص (حاسبات ومعلومات).

7 أخصائيي إعلام

تختص هذه الوظيفة بأعمال الإعلام، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل تخصص (إعلام).

12 أخصائي ترجمة

تختص هذه الوظيفة بترجمة الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة وأي ترجمة أخرى إلى اللغات الأجنبية، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عالِ مناسب لنوع العمل، وإجادة اللغتين الانجليزية والفرنسية.

9 فنيين عمارة

تختص هذه الوظيفة بالمساعدة في تدريب الطلاب بالمعاهد أو القيام بأعمال الصيانة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل.

51 مدرسا عمليا

تختص هذه الوظيفة بالتدريس العملي حسب النصاب القانوني المقرر والاشتراك في صيانة الماكينات والمعدات والاشتراك في لجان الجرد السنوي والاشتراك في أعمال الامتحانات، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل، وإجادة مهارات التدريس ونقل المعلومات للطلاب.

79 مدرس تعليم هندسي

تختص هذه الوظيفة بالتدريس الهندسي النظري والعملي والإشراف على الورش بواقع 15 ساعة أسبوعيًا وطبقا للخطة المعدة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل هندسي مناسب لنوع العمل والتخصص والقيد بنقابة المهندسين، وإجادة مهارات التدريس ونقل المعلومات للطلاب.

58 مدرس نظري

تختص هذه الوظيفة بالتدريس النظري حسب النصاب القانوني (15 ساعة في الأسبوع) وطبقا للخطة المعدة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل عال مناسب لنوع العمل، وإجادة مهارات التدريس ونقل المعلومات للطلاب.

328 كاتب شؤون مالية إدارية

ويقوم شاغل هذه الوظيفة بالأعمال الكتابية الخاصة بالإدارات والأقسام، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل أو ما يعادلهما، وإجادة مهارات الحاسب الآلي.

32 فني مخازن

وتختص هذه الوظيفة بالمساعدة في حفظ وتخزين الخامات والأدوات والماكينات والأجهزة واتخاذ الإجراءات المخزنية حيالها، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل.

2 فني سيارات

تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمعاهد الفنية الصناعية التابعة للوزارة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل.

3 فني طباعة

تختص هذه الوظيفة بتشغيل آلات الطباعة العادية وجمع الحروف وإجراء عمليات الصيانة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل.

89 أمين معمل

تختص هذه الوظيفة بإعداد وتحضير وتأمين المعامل للدراسة، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل.

11 فني ميكانيكا

وتختص هذا الوظيفة بعمل الصيانة الخاصة بأعمال الميكانيكا بالوزارة والمعاهد، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل.

2 عامل ميكانيكي سيارات (بنزين)

ويختص شاغل الوظيفة بتنفيذ الصيانة الميكانيكية للسيارات، ويشترط للالتحاق بها إثبات ​ما يفيد القراءة والكتابة.

3 عامل ميكانيكي سيارات (ديزل)

ويختص شاغل الوظيفة بتنفيذ الصيانة الميكانيكية للسيارات، ويشترط للالتحاق بها إثبات ​ما يفيد القراءة والكتابة.

1 عامل كهربائي سيارات

يختص شاغل الوظيفة بأعمال الكهرباء من صيانة وإصلاح وتنفيذ التوصيلات الكهربائية، ويشترط للالتحاق بها إثبات ​ما يفيد القراءة والكتابة.

135 عامل خدمة

تختص هذه الوظيفة بحراسة المبنى ومحتوياته والعمل على النظافة، ويشترط للالتحاق بها إثبات ​ما يفيد القراءة والكتابة.

409 مشرف أمن

تختص هذه الوظيفة بتنفيذ إجراءات أمن المطبعة وأجهزة التصوير وأمن المنشآت، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو ما يعادلهما مناسب لنوع العمل.

16 سائق سيارة

ويختص شاغل الوظيفة بقيادة السيارات الخاصة بالوزارة، ويشترط للالتحاق بها إثبات ​ما يفيد القراءة والكتابة، والحصول على ​رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية.

الشروط العامة للوظائف

- ​إجادة مهارات الحاسب الآلي.

- ​​أن يكون من شاغلي الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بجميع مستوياتها (أ، ب، ج).

- ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا وقت تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالوظائف

​1. خطاب رسمي موضح به موافقة جهة العمل على الندب لمدة عام اعتبارًا من تاريخ استلام العمل بوزارة التعليم العالي تمهيدًا للنقل.

2. بيان حالة وظيفية حديث (مكتوب على جهاز الحاسب الآلي) من الإدارة العامة للموارد البشرية التابع لها المتقدم على أن يكون معتمد ومختوم.

3. صورة ضوئية من آخر تقريرين.

4. صورة من بطاقة الرقم القومي.

علمًا بأنّه يتم استيفاء الطلب الإلكتروني على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: http://jobsgate.caoa.gov.eg/، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم يوم 24 نوفمبر المقبل.