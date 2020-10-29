اليابان لم تسلم من فبركة "الجزيرة": مطالبات بحذف صورة منذ 4 سنوات

التزييف والتدليس ونشر الأكاذيب، شعار قناة الجزيرة القطرية، وما تقوم به القناة القطرية أصبح جزءًا من ميثاقها الإعلامي لإثارة الفوضى في البلاد، وتخطى أذى "الجزيرة" المنطقة العربية، إلى شرق آسيا، حيث نالت اليابان نصيبًا من فبركة القناة.

وأكد الحساب الرسمى لمبادرة "اليابان بالعربي"، استمرار أكاذيب قناة الجزيرة، التي ما زالت مستمرة لأكثر من 4 سنوات.

وقال الحساب الرسمي في تغريدة له نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خرافات عن اليابان، من الغريب أن تظل الصورة كل تلك المدة دون إزالتها رغم التوضيح أنها ليست في اليابان ولا علاقة لها بالبرلمان الياباني".

وأضاف: "إنها في قاعة الشعب الكبرى للحزب الشيوعي الصيني كما سبق التوضيح منذ أكثر من 4 سنوات"، وكانت قناة الجزيرة القطرية نشرت صورة شهيرة متداولة على السوشيال ميديا فى عام 2016 عن ترتيب أكواب الشاي في قاعة البرلمان الياباني.

وأكد حساب "اليابان بالعربي" أن الصورة المتداولة باعتبارها من البرلمان الياباني، هي من الحزب الشيوعي الصيني.

قناة الجزيرة القطرية أداة لنشر الفوضى والأكاذيب في الوطن العربي

وتحولت قناة الجزيرة القطرية إلى أداة لنشر الفوضى والأكاذيب، ليس في الوطن العربي وحده، لكن في العديد من عواصم العالم، حيث تعمل القناة الممولة من النظام القطري بنحو 50 مكتبًا في عدد كبير ومئات العاملين حول العالم، يمارسون وظيفة التضليل والأكاذيب المغلفة بثوب حرية الإعلام.

ولم تكتف قناة الجزيرة القطرية باستخدام أسلوب الكذب والتضليل وبث سمومها بهدف دعم الجماعة الإرهابية ومساندة التنظيم الدولي، بل إن هناك دورًا آخر للشبكة القطرية تمثل في العمالة والتجسس لصالح قطر، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شبكة الجزيرة، بالعمالة وعدم المهنية وأنها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.