عمرو أديب يسخر من قناة الجزيرة: "لو خدتوني هعمل شغل كويس"

علق الإعلامي عمرو أديب على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس في الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، مؤكدًا أن الرئيس كان مهتما أن يوضح للمواطنين أهمية الاستقرار.

وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عرض عرضا مبتكرا مسليا يلفت الانتباه فعرض جمال القاهرة في عام 1935 والذي قال حينها حاكم مدينة نيويورك إنه يريد أن تكون مدينته بنفس الجمال.

وأثنى أديب على عرض رئيس الوزراء الذي عرض تاريخ مصر لمدة 150 عاما بشكل سلس وعرض تنضيب دخل الفرد في الماضي ونسب التضخم ولكن كل هذا التاريخ لم ليكن إلا من خلال استقرار.

وتابع أديب الاستقرار ليس عن طريق بقاء رئيس على الكرسي ولكن يعني أن تستمر الدولة في عملها الطبيعي اليومي مثل ضخ إنتاج الخبز في المخابز يوميا وضخ البنزين في محطات البنزين وهذا لم يكن يحدث وقت تولى جماعة الإخوان الحكم قائلا "مكنش في مياه وأنبوبة بوتجاز وبنزين مكنش في استقرار البلد مكنتش مستقرة".

وعلق أديب على تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابق هيلاري كلينتون بأنه يريد رؤية تغطية قناة الجزيرة لهذا الحدث متابعا "عايز أشوف الجزيرة وهي بتغطي الإيميلات، الإيميلات موجودة ابعتهالكم"، مضيفا "أناشد في النهاية قناة الجزيرة لو سمحت عايز أشوف تغطيكم".

وانتقد "أديب"، حصول قادة الإخوان الهاربين في قطر على كميات كبيرة من المبالغ المادية: "كمية فلوس قاعدين بيهبوشوا في كمية فلوس أما تقرأ دي مغارة علي بابا، أنا لو خدتوني هعمل شغل كويس هتلاقوني حاجة كويسة وفريق الإعداد كله معايا، نقعد في الدوحة ونتسبط ونعارض والحياة تبقى فلة شمعة منورة".