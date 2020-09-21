برلماني: قناة الجزيرة فقدت مصداقيتها بالكامل في العالم العربي

أكد محمود محيي الدين عضو مجلس النواب، أن قناة الجزيرة فقدت مصداقيتها بالكامل في العالم العربي، في ظل الأكاذيب والشائعات التي نشرتها بصورة واضحة، في الفترة الماضية.

وأضاف "محيي الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العلاقات ممتدة بين قطر وإسرائيل، منذ أن كان الأمير حمد الأب وليا للعهد، وتلك العلاقة لم تنقطع من آواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

وتابع أن قطر تسببت في حملات شتائم وإهانات من الشعب الفلسطيني في غزة وخلافه في قيادات دول الخليج، وفي المقابل تريد الانضمام للصف في صورة ممنهجة، ولكنها تريد أن تكون آخر من ينضم من دول الخليج في التطبيع مع إسرائيل.

وشدد على أن الدولة تعول على الشباب المصري في دحر الشائعات والأكاذيب من قناة الجزيرة والإعلام القطري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.