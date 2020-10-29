آخر أخبار مصر.. مد مهلة التقديم للعداد الكودي وخفض أسعار التصالح

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

وتقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

مد مهلة التقديم لتركيب العداد الكودي حتى آخر نوفمبر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد مهلة تقديم الطلب للتحويل للعداد الكودي حتى آخر نوفمبر المقبل، للتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

يأتي هذا القرار بعد أن كان من المقرر إغلاق باب التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة.

خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن خفض جديد في سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة وذلك بالنسبة لبعض الفئات، خاصة في الأحياء متوسطة الدخل، مراعاة للبعد الاجتماعي، مع بقاء كل الأسعار الأخرى ومراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

ويصل سعر المتر السكني بعد التخفيض في منطقة الحلمية إلى 150 جنيهًا، وفي طرة المنطقة "ج" إلى 50 جنيهًا بالنسبة للسكني و100 جنيه للتجاري، فيما وصل سعر المتر السكني بالمناطق العشوائية بالمعادي إلى 200 جنيه.

بدء صرف معاشات شهر نوفمبر الأحد المقبل

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر نوفمبر يوم الأحد المقبل، حيث يتم الصرف لما يقارب من 10.5 مليون مستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

ويجرى الصرف للشريحة الأولى يومي الأحد والاثنين، والشريحة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء، والشريحة الثالثة اعتبارًا من يوم الخميس.

التعليم تحدد آخر موعد لدفع مصاريف الدراسة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن يوم 15 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع المصروفات المدرسية المتأخرة، كما حدد أيضًا آخر موعد لدفع أول قسط للمصروفات المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2021/2020، على أن تكون 30 نوفمبر المقبل، على أن يتم إنذار ولي الأمر بعد تلك المدة بـ15 يومًا.