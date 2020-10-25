آخر أخبار مصر.. 167 إصابة جديدة بكورونا وتقسيط المصروفات المدرسية

حفلت الساحة، اليوم، بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام، يأتي على رأسها استكمال ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية على 4 دفعات، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري آخر الأسبوع.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

استكمال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى

انطلق ماراثون الانتخابات في ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للنزول اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، قائلًا: "بقول للمرأة والشباب وكل الناخبين والشيوخ صوتكم حق وواجب والمشاركة في الانتخابات ترسيخ للقواعد الديمقراطية والشرعية".

التعليم تعلن تقسيط المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية على 4 دفعات

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سداد المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية يكون على دفعتين أو أربع دفعات، وليس ضروريا سداد ولى الأمر المبلغ المستحق دفعة واحدة، منوهاً بأن الطالب سوف يحصل على جميع الخدمات التعليمية دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية خاصة الكتب المدرسية.

التعليم العالي تعلن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري آخر الأسبوع

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز القومي للبحوث التابع للوزارة، سيبدأ إجراء التجارب الإكلينيكة السريرية للقاح كورونا المصري نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعدد من المقرات الطبية المخصصة لهذه التجارب بالتعاون مع أطباء المركز وعدد من الجهات المختصة.

الصحة تعلن تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.