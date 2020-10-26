آخر أخبار مصر.. إحالة 3 مدارس للنيابة وقطع المياه وانفجار ماسورة صرف

تشتعل الساحة بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها إحالة 3 مدارس للنيابة، وقطع المياه عن 15 منطقة في القاهرة، وانفجار ماسورة صرف صحي بالتجمع.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، قطع المياه عن 15 منطقة، بنطاق المحافظة، نظرا لتسبب إحدى الشركات العاملة تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، في كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بتقاطع شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد.

مناطق قطع المياه بالقاهرة

أوضحت الشركة أنّ المناطق المقطوع عنها المياه يبلغ عددها 15، وهي كالتالي:

ـ امتداد رمسيس 1.

ـ امتداد رمسيس 2.

ـ إسكان التوفيق.

ـ قاعة المؤتمرات.

ـ معهد القاهرة.

ـ مستشفى العباسية.

ـ الكلية الفنية العسكرية.

ـ المعهد الفني للقوات المسلحة.

ـ الأرصاد الجوية.

ـ جامعة عين شمس.

ـ مستشفى عين شمس التخصصي.

ـ هيئة التسليح للقوات المسلحة.

ـ المنطقة المركزية العسكرية.

ـ كهرباء الريف.

ـ الجبل الأخضر.

إحالة 3 مدارس إلى النيابة بسبب مصروفات نقل الطلاب

أعلن جهاز حماية المستهلك، إحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشؤون المالية والتجارية، لامتناعها عن تنفيذ قرار الجهاز برد 25% من مصروفات نقل الطلاب، وهي: مدرسة مصر المتكاملة، مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، مدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية.

انفجار ماسورة صرف صحي بشارع الـ90 بالتجمع الخامس

انفجرت قبل قليل ماسورة صرف صحي بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، نتيجة لطول فترة استخدامها وعمل الصيانة اللازمة لها، وزيادة الضغط عليها، ما نتج عنها حدوث خلل للتربة، وحفرة عميقة في منطقة الانفجار، وفقا لما أعلنه مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، جمال طلعت.

ولفت طلعت إلى إغلاق الطريق على الفور، كي لا تتسبب الحفرة في تعطل الحركة المرورية، واستخدام الطرق البديلة لشارع التسعين، وتحويل الطريق القادم من الجامعة الأمريكية، إلى طريق المشير، من خلال طريق على مسافة 150 متر من شارع التسعين "الطريق البطيء، طريق الخدمات".