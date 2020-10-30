المرحلة الثالثة من العمرة تبدأ الأحد.. بـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصل

تبدأ بعد غد الأحد، المملكة العربية السعودية، المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لموسم العمرة والتى يسمح خلالها باستقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرة الأولى منذ تعليق رحلات العمرة نهاية شهر فبراير الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت مصادر بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن عدد المعتمرين الذين سيؤدون العمرة يوميا بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل، يبلغ نحو 20 ألف معتمر، كما سيسمح لنحو 60 ألف شخص بأداء الصلاة يوميا بالمسجد الحرام، إضافة إلى أنه سيتمكن يوميا نحو 19 ألفا و500 شخص من زيارة المسجد النبوى .

وأشارت المصادر إلى أنه يمكن لنحو 10 آلاف فرد حجز رحلات العمرة يوميا عبر تطبيق "إعتمرنا"، يتم تقسيمهم لـ 500 مجموعة كل مجموعة بها 20 معتمرا ويتم استيعاب 32 مجموعة بالفترة الزمنية الواحدة لأداء العمرة والمحددة بـ 4 ساعات.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الضوابط المنظمة لموسم العمرة بالنسبة لمعتمري العالم، الذي سيبدأ استقبالهم بداية من بعد غدا الأحد ،وشملت الضوابط العديد من الإجراءات الاستثنائية، التي يتم تطبيقها للمرة الأولى، وذلك بسبب جائحة كورونا، ان الفئة العمرية المصرح لها بالقدوم لاداء العمرة من خارح المملكة من سن 18 حتى 50 سنة، مع إلزام كل القادمين لأداء العمرة، بتقديم شهادة فحص "Pcr"، بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد تم اصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

وألزمت الضوابط، الشركات ووكالات العمرة بضرورة الحجز المسبق للمعتمرين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، مع وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقا للبرنامج المعتمد لكل معتمر، وإلزام المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية، بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

وأوجبت الضوابط ضرورة حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات "full board"، خلال مدة الاعتزال الصحي 3 أيام بحد أدنى، وتوفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن، إلى جانب تقسيم المعتمرين الوافدين من الخارج إلى مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة 50 معتمرا كحد ادني وحجز برامج موحدة لهم شامل جميع الخدمات بالتزامن مع موعد حجزهم لأداء العمرة والزيارة وفقا لتطبيق "اعتمرنا ".