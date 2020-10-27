مفاجأة.. مصر ليست من الدول المسموح لها بأداء العمرة أول نوفمبر

كشف باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن أن مصر ليست من ضمن الدول التي سيبدأ معتمريها السفر لأداء العمرة، بداية من يوم الأحد المقبل.

وتابع: "بحسب ما وصل لي عن طريق وكلاء سعوديين، فإن السلطات السعودية، حددت عددا من الدول، سيبدأ معتمريها أداء العمرة بداية نوفمبر المقبل، ليست من ضمنها مصر، وذلك وفقا لمعدلات الإصابات بكورونا بالدول، وضعتها الجهات السعودية كمؤشر لاستقبال المعتمرين".

وأضاف لـ"الوطن"، أن هذا القرار مرحلي بمعنى أنه من الممكن أن تنضم مصر إلى ركب الدول التي يؤدى معتمريها العمرة خلال 15 يوما من الآن، موضحا أن الوضع حاليا، أن المعتمرين المصريين، لن يكونوا ضمن طلائع معتمري العالم، الذين سيؤدون العمرة بداية من يوم الأحد المقبل.

الخطوط الجوية السعودية الناقل الحصري لمعتمري العالم هذا العام

وأشار باسل السيسي، إلى أن الضوابط السعودية للعمرة، منحت الخطوط الجوية السعودية حق النقل الحصري لنقل جميع معتمري العالم، وذلك بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به موسم العمرة حاليا، في ظل وجود جائحة كورونا، ولجوء المملكة لبعض الإجراءات الاحترازية، التي تكفل عدم إصابة أيا من المعتمرين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف نائب رئيس الغرفة السابق، عن أزمة جديدة تهدد عمل الشركات السياحية المصرية خلال موسم العمرة الحالي، وهي إرسال وزارة الحج والعمرة السعودية، خطابا لشركة الخطوط الجوية السعودية بمصر، بقصر التعامل فى تنظيم رحلات العمرة للمصريين، إلا مع 10 شركات سياحة، كانت حققت أعلى معدلات عددية، في تنظيم رحلات العمرة خلال عام 2019.

ولفت إلى أن الشركات الـ10، التى تم تحديدها منها 7 تم ايقاف تراخيصها من وزارة السياحة، لارتكابها مخالفات فى التنظيم، متابعا: "هذا الإجراء السعودي، يضر بنحو 2500 شركة مصرية، وهناك اجتماعات ستتم بالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة للعمل على تغيير مثل هذا القرار.

وأفصح باسل السيسي، عن توقعه بأن تنظيم العمرة وفقا للضوابط السعودية، سيكون فى غاية الصعوبة، وأن تنظيم الشركات لرحلات العمرة هذا العام، سيكون رمزيا للغاية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة، بداية من يوم الأحد المقبل.