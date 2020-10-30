أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:04 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
أسعار الفاكهة
تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم الجمعة 30 أكتوبر، والتي تنوعت بين المانجو والأناناس والعنب والموز، وغيرها كالتالي:
الموز
يتراوح سعر كيلو جرام الموز من 6 لـ10 جنيهات.
البرقوق
وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.
الكمثري
تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 15 جنيهًا.
الرمان
تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.
التين البرشومي
يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.
الأناناس
وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.
المانجو
تبدأ أسعار المانجو من 25 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا، حسب النوع.
الجوافة
وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.
الكريز
تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.
البلح
تراوح سعر البلح بين 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
العنب
وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.