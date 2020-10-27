السفير الياباني: "بحب التفاح المصري وشراء الفاكهة من أمام المترو"

علق السفير نوكي ماساكي، السفير الياباني في القاهرة، على تسلقه أحد النخلات في محافظة البحيرة لتفقد المحاصيل، قائلا إن تسلقه للنخلة كان أمر صعب للغاية، ولكن كان مثيرا وممتعا، موضحا أنه حاول أن يصل إلى قمة النخلة، وأن يُمسك ببعض الثمار، ولكن الأمر كان صعبًا للغاية.

وأضاف "ماساكي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "نعم أحب الثمار المصرية بشكل كبير، وأحب أكل التفاح المصري، حيث إنه مختلف بشكل كبير عن التفاح الأوروبي، والمانجو لها مذاق متميز وهناك اختلاف وتنوع كبير فيها".

وتابع: أن معظم منتجات المزارع في مصر سيتم تصديرها في الخارج، لأنها مميزة، ولها مذاق مختلف، لافتًا إلى أنه تناول ثمرة البرتقال خلال تواجده في المزرعة، ومذاقها كان لذيذاً، مؤكداً إعجابه الشديد بالثمار والمحاصيل المصرية.

وشارك السفير الياباني في مصر، نوكي ماساكي، في مرسم جني البلح بمحافظة البحيرة، حيث تسلق نخلة في إحدى مزارع الفاكهة في النوبارية، لجني البلح ومساعدة المزارعين.

وقال ماساكي، في تصريحات عنه اليوم، إنّه يحب شراء الفاكهة من الأكشاك من أمام محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وأضاف السفير الياباني: "تأثرت كثيرًا بهذا الموقع الشاسع الذي يعادل نفس مساحة بيروت، عاصمة لبنان، أثناء الاستماع إلى حديث رئيس مجلس الإدارة شريف مغربي باهتمام".

وتابع ماساكي: "المزرعة بها محاصيل مختلفة، فهنا يوجد موالح وحمضيات، مثل العنب والنخيل والفراولة والخس، يتم تصديرها إلى 57 دولة حول العالم".

وأوضح السفير الياباني: "البرتقال الذي قطفته وتذوقته ما زال قبل موسم الحصاد، لكنه كان ذو نكهة غنية جدًا، وكذلك زرت مرافق الري الحديثة ووسائل مكافحة الآفات ومرافق الشحن، وأعجبت بالإدارة الدقيقة".