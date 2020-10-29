"شكري" يبحث مع نظيره الروسي سبل السلام في الشرق الأوسط والأزمة الليبية

أجرى سامح شكري وزير الحارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيا مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك خلال زيارته إلى موسكو، حيث اطمأن على صحة وزير الخارجية الروسي.

كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع على الساحة الإقليمية، لا سيما اتصالاً بعملية السلام في الشرق الأوسط، وبالتطورات الأخيرة لمساعي التوصل إلى حل للأزمة والصراع في ليبيا.

هذا، ويستكمل الوزير شكري لقاءاته ‏مع المسؤولين الروس، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية.