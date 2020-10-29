وزيرة التضامن تطلق مبادرتي "شتاء دافئ" و"أنا واليتيم"

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية مبادرتي "شتاء دافئ" و"أنا واليتيم" على مستوي الجمهورية.

وتوفر مبادرة "شتاء دافئ" نصف مليون بطانية لمحافظات الصعيد والمناطق النائية علي مستوى الجمهورية، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسماعيلية بتوزيع عدد من البطانين علي أهالي محافظة الإسماعيلية، وبلغ نصيب المحافظة 10 آلاف بطانية للأسر الأولى بالرعاية.

أما مبادرة" أنا واليتيم" فستقوم من خلالها مؤسسة الحكيم الخيرية بالتبرع بألفي جنيه لـ20 ألف أسرة علي مستوى الجمهورية.

وعقب ذلك، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض الحرف اليدوية والتراثية التابع لمديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة .

ووجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

وأوضحت أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات، وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

من جانبه استعد الهلال الأحمر، بخطة شاملة، للتخفيف من آثار التغيرات المناخية التي قد تواجه البلاد، تزامنا مع التقلبات المناخية التى أعلنت عنها الأرصاد، مشيرًا إلى أنه جهز فرق مدربة علي التعامل في أثناء الكوارث الطبيعية، بعدد 150 فرقة استجابة للطوارئ والإغاثة، تعمل على تقديم خدمات الإسعافات الأولية.

وأضاف المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أنه تم توفير المواد الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء والنقاط الطبية داخلها، علاوة على أسطول دفع رباعي للأماكن الوعرة، وصعبه الوصول.

وقام الهلال الأحمر المصري بدعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبًا لأي طوارئ قد تحدث، وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.