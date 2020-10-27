وزيرة التضامن: سندعم 2.5 مليون طالب خارج مشروع "كرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العدالة الاجتماعية، تمثل أولوية شديدة لدى الرئيس والحكومة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ركز على مستجدات الحماية وعلاقة قلة التعليم بالفقر، والعكس، وكيفية الخروج من هذه الدائرة المفرغة.

وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on، أن هذه الخطوة تأتي تتزامن مع خطة العمل على تطوير القرى، وماذا يحدث لأبناء هذه القرى، وتم عرض نسب المتعلمين ونسب المتسربين، بدء من الحضانة، وحتى الجامعة، ومن ثم تم تخصيص المليار جنيه لأكثر من فئة.

وكشفت أن هذه الفئات، تضم غير المقبولين من برنامج تكافل وكرامة، وعددهم 2 مليون طالب، سيتم سداد كافة مصروفاتهم، لافتة إلى أن طبيعة البرنامج تقديم الدعم للمكفولين في برنامج تكافل وكرامة حتى الثانوية العامة فقط.

وأشارت إلى أنهم وجدوا أن نسبة نجاح طلاب أسر تكافل وكرامة هذا العام في الثانوية العامة، تخطى 86%، منهم 47% حصلوا على مجاميع أكثر من 90% وصولاً لنسبة 99% في بعض الأحيان، إضافة للطلاب ذوي الاعاقة عبر الأدوات اللازمة "كراسي وسماعات وعصا بيضاء، لدمجهم في عملية التعليم، بالإضافة لجزء منها مخصص للتعليم المجتمعي مع الجمعيات الأهلية".

وكشفت الوزيرة، أن إجمالي المستفيدين من هذا التخصيص، يبلغ 2.5 مليون طالب، مستطردة: "مع رصدنا للقرى التي يتم تطويرها، وجدنا أن نسبة التعليم الجامعي في القرى ضعيفة، ومن ثم جاءت توجيهات الرئيس، بمساعدة هؤلاء الطلاب، لاستكمال تعليمهم الجامعي، لأن الحرص على تعليمهم، جزء وركن رئيسي من عملية التطوير، وإلا من سيحافظ على مكتسبات التطوير مستقبلاً، دون تعليم جيد".