وزيرة التضامن: العدالة الاجتماعية من أولويات القيادة السياسية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العدالة الاجتماعية من أولويات القيادة السياسية، وانعكس ذلك على قرارات وتدعيمات القيادة للوزارة، وظهر خلال برنامج تكافل وكرامة، ووصوله إلى 19 مليار جنيه حتى الآن، لافتة إلى أن البرنامج يدعم 2.4 مليون طالب بجانب المتواجدين في الطفولة المبكرة أيضا.

وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، باعتباره أحد مكونات برنامج الحكومة، وكان الحديث معه عن المشكلات التي تواجه الطلبة، خاصة الطلبة غير القادرين، وكيفية حماية الأطفال من التشرد، وإلحاق الطفولة المبكرة بالحضانات قبل المدارس، ومساعدة الأولاد ذوي الإعاقة في دمجهم في الحياة العملية.

وتابعت أن المليار جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستغطي تكاليف 2 مليون طالب خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك جزءا منها خاص بدعم الطلاب ذوي الإعاقة بأدوات مساعدة سواء كانت سماعات أو نظارات أو كراسي متحركة، من أجل دمجهم بجانب زملائهم، وجزءا أيضا خاص بطلبة تكافل، حيث كان يتوقف الدعم مع انتهاء مرحلة الثانوية العامة، ولكن الرئيس السيسي وجه أن يستمر الدعم لمرحلة الجامعة أيضا.

وواصلت أن الرئيس السيسي يهدف لارتفاع نسبة التعليم في القرى إلى أقصى درجة، ويسعى إلى تدعيم الطلبة بشكل كبير.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، في وقت سابق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.