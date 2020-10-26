"أيام إيطاليا في صعيد مصر" تنطلق 12 نوفمبر برعاية السفارة الإيطالية

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، انطلاق ورشة عمل "أيام إيطاليا في صعيد مصر" يوم 12 نوفمبر المقبل، برعاية السفارة الإيطالية في مصر، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الورشة تنعقد في دورتها الأولى رسمياً ابتداءً من 12 نوفمبر المقبل، في الأقصر، ثم تنطلق في أسوان يوم 13 و14 نوفمبر 2020، وذلك تنفيذ لتوصيات الدورة التمهيدية التي تم انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات صحفية اليوم، أن السوق الإيطالي يمتاز بكونه سوقا مُصدرا للسياحة الثقافية والترفية معا، وتصدر في فترة قائمة الأسواق العشرة الأولى المصدر للحركة السياحية إلى مصر، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تشهد الاحتفال بمرور 40 عاما على نقل معبد فيلة إلى مقره الحالي بجزيرة أجيليكا.

وتابع" "عثمان"، أن انعقاد «أيام إيطاليا في صعيد مصر» في الوقت الراهن، يهدف إلى إرسال رسالة للمسافرين حول العالم إلى أن السفر والسياحة يمكن استئنافها في ظل الظرف الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وخلق مسارات آمنة للسفر بين مختلف البلدان".

وأوضح أن ورشة العمل تجمع بين صناع السياحة بشكل عام و«الثقافية» بشكل خاص، من كلا البلدين، وهو ما يمثل نموذجا ناجحا للتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة من جانب، والحكومة والمجتمع المدني السياحي ممثلا في لجنة تسويق السياحة الثقافية من جانب آخر، قائلا إن السفارة الإيطالية شريك أساسي في دعم استئناف حركة السياحة بشكل عام وعودة السياحة الثقافية إلى الأقصر بشكل خاص، قائلا إن السفير الإيطالي بالقاهرة، جامباولو كانتيني، يلعب دورا داعما لعودة السياحة الثقافية .

ودعا "عثمان" جميع السفارات الممثلة للدول المصدرة لحركة السياحة في مصر، إلى أن تحذو حذو السفارة الإيطالية بالقاهرة، مؤكدا على أهمية التعاون في مجال الآثار، والدور الهام الذي تلعبه الاكتشافات الأثرية في جذب الحركة للمقصد المصري، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب البعثات الأثرية بقيادة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلي للآثار، مؤكدا أن هناك العديد من السمات التي تجمع بين الشعبين الإيطالي والمصري، والتعاون الوثيق في مجالات الاكتشافات الأثرية التي ساهمت فيها البعثات الأثرية الإيطالية.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن "أيام إيطاليا في صعيد مصر" مقدمة لعودة الأنشطة للمجتمع المدني المعني بقطاع السياحة، تحت إجراءات احترازية ووقائية، تهدف لتشجيع العودة للسفر من جديد.