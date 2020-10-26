باحث في شؤون الإرهاب: المصريون يحافظون على بلدهم أمام مؤامرات الإخوان

قال منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الوعي الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حضوره تخريج طلاب إحدى الكليات العسكرية، هو الذي يجعل الوطن يقف ضد كل المؤامرات، من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، "المصريين حافظوا وسيحافظون على بلدهم".

وأوضح "أديب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الجماعات الإرهابية ظلت على مدار 70 سنة تحيك المؤامرات ضد الدولة والمواطنين، ولم ينجحوا في تنفيذها، مبينا أن جماعة الإخوان تساند المخابرات القطرية والتركية، ويعتمدوا على الإعلام، من أجل تمرير أفكارهم الهدامة من أجل إسقاط العالم العربي.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قطر تعمل على توظيف سياسي، للإعلام لتزييف الواقع وتشويه الصورة، لاستقطاب المواطن المصري، لإسقاط الدولة المصرية، وأملهم الوصول إلى المواطن، وكسر حالة الوعي لديه، لكن في ظل وجود إعلام وطني، معركتهم ستكون خاسرة، طالما تواجد وعي قوي تسلح به المواطن.

وأشار إلى أن الرد عليهم في كل ما يفعلونه، سيؤخرنا كثيرا، لكن قنوات الإعلام الوطني المصري، تعمل على زيادة وعي المواطن، ليكتشف بنفسه هذا التزييف، خاصة أن ما تم إنجازه في مصر في الأعوام الماضية، ربما لا يتم إنجازه في 50 عاما، بحسب تصريحات سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ربما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة خلال سنين قليلة.